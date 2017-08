Rutte: Kou over lek is uit de lucht

Dat heeft VVD-leider Mark Rutte gezegd nadat deze krant eerder op de dag had geschreven over een mogelijk compromis over medisch-ethische kwesties en uit een vertrouwelijk stuk van de kabinetsformatie had geciteerd.



De formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zouden tot een compromis zijn gekomen om geen voorstellen te doen om de regels rond hulp bij zelfdoding te verruimen. De partijen willen wél meer onderzoek naar embryo's.



Volgens Rutte is er ,,goed over gesproken'' en gaan de gesprekken morgen verder. Volgens hem worden er over en weer geen verwijten gemaakt. Ook CDA-leider Sybrand Buma erkende dat er nog altijd vertrouwen tussen de vier partijen is.