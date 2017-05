Schippers direct op de koffie bij Tjeenk Willink

Het is aan Tjeenk Willink om in de komende 'tussenfase' de vastgelopen formatie glad te strijken. Hij zal verschillende groepjes partijen uitnodigen om te praten, om die zo te dwingen meer inhoudelijk te overleggen over een nieuw kabinet. Het is nog niet duidelijk of hij vandaag al de eerste partijleiders ontvangt.



Politiek zwaargewicht Tjeenk Willink werd gisteravond al ontvangen door Kamervoorzitter Khadija Arib, die hem zijn opdracht verstrekte. Dat gebeurde in de Stadhouderskamer aan het Binnenhof, de plek waar Schippers de afgelopen maanden tevergeefs probeerde een coalitie te smeden. ,,Ik heb de formatie van grote afstand gevolgd als geïnteresseerde burger", aldus de minister van staat. Hij zegt 'zonder vooropgezette bedoelingen en inzichten' aan de slag te gaan.



Tijdens het debat gistermiddag over de mislukte formatiebesprekingen werd duidelijk dat Tjeenk Willink in ieder geval moet gaan werden aan een vertrouwensbreuk tussen D66 en de andere partijen van het 'motorblok', VVD en CDA. Die verweten voorman Pechtold de verkennende besprekingen met de ChristenUnie te hebben gesaboteerd. D66 zou al vooraf hindernissen hebben aangebracht. ,,Zo bouw je geen vertrouwen op," reageerde CDA-leider Sybrand Buma verontwaardigd.