Schippers ziet 'stevige onderhandelingen soms knetteren'

Volgens de informateur ‘knettert het soms’ maar is ‘de sfeer goed’. ,,Niet alles gaat makkelijk, dat is evident.”,Er is bereidheid om naar elkaar te luisteren.” Er is nog geen sprake van een ‘verloving’. ,,Dat is niet van deze tijd. Op het eind gaan we samenwonen of niet. Maar ik hoop niet dat het een LAT-relatie wordt.”



De onderhandelingsweek duurt een dag korter dan gepland, omdat de moeder van GroenLinks-leider Jesse Klaver met spoed is opgenomen in het ziekenhuis. Schippers stelde zelf voor om daarom morgen niet te onderhandelen. ,,De onderhandelingen zijn heel stevig. Dan is het ook belangrijk dat je het team compleet hebt.”