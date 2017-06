Schröder bekritiseert opvolger Merkel over VS

Na honderd dagen kunnen we vandaag starten!

23 juni Het is vandaag honderd dagen geleden dat Nederland een nieuwe Tweede Kamer koos, maar een nieuw kabinet is er nog altijd niet. Het ging vooralsnog vooral over welke partijen níet in dat kabinet willen. Een lange paringsdans is het, maar wel een nuttige. Waarom er 100 dagen nodig waren om pas nu echt aan de slag te kunnen gaan.