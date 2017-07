Schultz: Kwaliteit drinkwater niet onder druk door vondst GenX

SP-Kamerlid Cem Lacin had Kamervragen gesteld over de vondst van de omstreden stof in het drinkwater, dat door onderzoek van het AD aan het licht kwam. ,,Het is bizar dat er op die plaatsen in ons drinkwater chemische stoffen zitten'', zei hij eerder al. De stof wordt gebruikt en geloosd door het chemiebedrijf Chemours in Dordrecht.



Schultz van Haegen begrijpt dat er zorgen zijn maar benadrukt in de brief dat het om lage waarden gaat. Ons drinkwater is dus nog gewoon veilig, bevestigt ze de conclusie van toxicologen en drinkwaterbedrijven. 'De drinkwaterkwaliteit voldoet dan ook ruim aan de veiligheidseisen en staat niet onder druk', schrijft ze.