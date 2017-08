Sector treurt niet om vroegtijdig vertrek Van Dam

Oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas vindt dat het geen pas geeft. Het is al ongebruikelijk dat zittend staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) per 1 september aan zijn nieuwe baan als NPO-bestuurder begint, ongeacht of er een nieuw kabinet is of niet. Maar nu er op zijn terrein een grote crisis is uitgebroken waar hij politieke verantwoordelijkheid voor draagt, is het volgens Weisglas helemaal onfatsoenlijk om voortijdig op te stappen.



,,Dit is het zinkende schip verlaten'', oordeelt de VVD'er. ,,Middenin een crisis zeg je: groetjes, ik ga naar Hilversum. Ik vind dat hij tegen de NPO moet zeggen: er is een noodgeval, ik kom twee maanden later. Dat zullen ze daar best begrijpen.’’



,,Het is een laffe streek om nu weg te gaan’’, stelt PVV-Kamerlid Dion Graus. ,,Hij is de herder van de dieren en de boeren, dan kun je dit niet maken.’’