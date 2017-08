Segers kribbig: Dit helpt het proces niet

De onderhandelaars kijken elkaar vanmiddag voor het eerst in de ogen sinds de publicatie in deze krant over het gesloten compromis over heikele medisch-ethische kwesties. Uit inzage in de conceptafspraken blijkt dat een volgend kabinet geen voorstellen gaat doen om de regels rond hulp bij euthanasie te verruimen. De formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen wél meer onderzoek naar embryo's.



,,Het gaat geen gemakkelijke middag worden, dit helpt het proces niet'', aldus een geïrriteerde Segers, die zich realiseert dat het vanmiddag zonder meer zal gaan over de vraag hoe dit nieuws gelekt kon worden. ,,Ik ga nu met een bezwaard gemoed naar binnen.'' Ook D66-leider Alexander Pechtold oogde geïrriteerd. ,,Ik zeg even helemaal niets'', was het enige wat hij kwijt wilde terwijl hij naar binnen beende.



VVD-voorman Mark Rutte wilde zich niet over het compromis uitlaten. ,,Ik hou de lijn vast die ik heb ingezet, namelijk dat ik niets ga zeggen.'' Ook CDA-leider Sybrand Buma hield zich op de vlakte. ,,Ik ga naar binnen om te onderhandelen, meer zeg ik er niet over.''