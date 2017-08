Segers: 'Over principes kun je geen compromis sluiten'

Geen van de partijleiders durft voor binnenkomst in het Haagse Johan de Witthuis te zeggen of er voor Prinsjesdag een nieuw kabinet zal zijn. ,,Over medisch-ethische kwesties zijn er hele grote verschillen. Over geld kun je compromissen sluiten, maar over principes niet. Daar draait het onder meer om'', zegt Gert-Jan Segers van de ChristenUnie.

Zijn partij en het CDA verschillen behoorlijk met vooral D66 over thema's als voltooid leven, meerouderschap voor homoparen en het kweken van embryo's. Ook D66-leider Alexander Pechtold geeft aan dat daar nog een probleem zit voor de onderhandelende partijen. ,,Ik hoop dat we zo snel mogelijk een nieuw kabinet hebben, maar er liggen nog een paar moeilijke punten. Thema's als vrijzinnigheid, liberale waarden, klimaat en asiel. Daar is een hoop te doen.''

Over klimaat en asiel denken D66 en ChristenUnie juist min of meer hetzelfde, maar daarin vinden ze VVD en CDA tegenover zich. ,,Er ligt nog een hele klus. Daar gaan we vandaag verder mee, maar wel vol goede moed'', aldus CDA-voorman Sybrand Buma.

Vanmiddag spreken de onderhandelaars met kopstukken uit de gassector: de inspecteur-generaal van Staatstoezicht op de Mijnen, een topmanager van Gasunie en een topambtenaar van het ministerie van Economische Zaken.