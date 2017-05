Segers voert de druk op D66 op: 'Ook praten met SP en PvdA'

50Plus bereid zelf 'rol te spelen' bij coalitie

12:09 Volgens 50Plus moet een nieuw kabinet in de Tweede Kamer meer zetels hebben dan 76. Een nieuwe coalitie moet bestaan uit het 'motorblok' van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie of Partij voor de Dieren, aangevuld met een vijfde partij, bijvoorbeeld 50Plus. Dat was het advies dat fractievoorzitter Henk Krol vanmorgen aan informateur Edith Schippers gaf.