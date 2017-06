Slechts derde van kiezers blij met centrumrechts kabinet

Uit het onderzoek, dat vandaag naar buiten is gebracht, blijkt dat slechts 35 procent van de kiezers is tevreden is met deze coalitievariant. Een derde weet het nog niet en nog een derde is op voorhand tegen een coalitie bestaande uit het 'motorblok' van VVD, CDA en D66, aangevuld met de ChristenUnie. Vooral de D66-stemmers zijn ongelukkig over regeren met de christelijke partij. Ook zijn zij pessimistischer over de plannen waarmee dat kabinet gaat komen.