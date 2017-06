SP-leider Roemer: Rutte jaagt alle partijen de gordijnen in

Informateur Herman Tjeenk Willink zei gisteravond nog altijd in te zetten op een meerderheidskabinet. Daar voelt ook Roemer het meeste voor, hoewel hij zich afvraagt of dat nog mogelijk is. ,,We hebben drie maanden lang een VVD gezien die alleen maar partijen de gordijnen in gejaagd heeft", sneert hij richting Rutte.



Roemer herhaalt opnieuw: een variant met zowel de SP als VVD erin is ondenkbaar. ,,Als ze denken dat we de volgende partij zijn die aansluit bij een rechts blok, dan hebben ze het niet zo goed begrepen. Het is niet gelukt met de ChristenUnie, het is niet gelukt met GroenLinks, waarom zou het dan wel met de SP lukken?" Roemer pleit al sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart voor een centrumlinks kabinet onder leiding van CDA-leider Sybrand Buma. Die voelt daar echter helemaal niks voor.