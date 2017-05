SP: Schaf laagste loonschaal meesters en juffen af

,,Juffen en meesters hebben de enorm belangrijke taak om onze kinderen het beste onderwijs te geven", zegt SP-Kamerlid Peter Kwint. ,,Tegelijk verdienen zij tot wel dertig procent minder dan andere HBO-opgeleiden. Zij verdienen respect, zij verdienen beter. Daarom willen we het minimumsalaris voor basisschoolleraren ophogen door de laagste loonschaal af te schaffen."



Het actiecomité PO in Actie luidt vanmorgen in deze krant opnieuw de noodklok over de lage lonen en hoge werkdruk in het basisonderwijs. ,,Door het slechte salaris, de hoge werkdruk, de grotere klassen, de administratieve last en de doorgeschoten afreken- en toetscultuur hebben we dit prachtige vak volkomen uitgehold", zegt voorman Jan van de Ven, zelf leraar in Overloon. ,,Er is een revolutie nodig."



Kwint wil dat het kabinet zo snel mogelijk maatregelen treft en zal daarom een motie indienen voor de afschaffing van de laagste loonschaal in het basisonderwijs. ,,Meesters en juffen die jonge kinderen in zo een belangrijke fase van hun leven les geven, hebben recht op steun van de politiek. Met deze maatregel laten we aan al deze mensen zien dat we achter ze staan en nemen we een belangrijke eerste stap in het verbeteren van de positie van basisschoolleraren."