Spekman looft Asscher om vechten voor lerarensalarissen

Partijvoorzitter Hans Spekman van de PvdA staat vierkant achter het optreden van partijgenoot Lodewijk Asscher in het conflict met de VVD over de lerarensalarissen. ,,Ik ben heel trots op Lodewijk dat hij vecht voor zijn idealen'',aldus Spekman in het radioprogramma Kamerbreed .

De partijvoorzitter vindt het 'alleen maar voor hem pleiten' dat Asscher ervoor heeft gevochten en 'alles uit de kast' heeft gehaald en noemt het goed dat er hard is ingezet.

De PvdA wilde dat er al in de begroting van het demissionaire kabinet voor 2018 geld zou komen voor de verhoging van de salarissen van leraren in het basisonderwijs. PvdA-leider en vicepremier Lodewijk Asscher had zelfs gedreigd dat de PvdA niet zou tekenen voor een begroting waarmee ze het niet eens zou zijn. Deze week liep het conflict met een sisser af toen de PvdA genoegen nam met de toezegging dat er op een later moment een 'substantieel' bedrag komt voor de leraren.

Kritische woorden Bussemaker

Spekman is het oneens met de kritische woorden van zijn partijgenoot minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de houding van de partij in het conflict. ,,Dat is fijn dat Jet dat vindt, maar ik ben dat ontzettend oneens met Jet'', zegt Spekman hierover.

Bussemaker zei in de uitzending van radioprogramma Met Het Oog Op Morgen dat de 'toonhoogte wel erg hoog' was in het conflict. ,,Het helpt niet in de constructieve houding die we altijd gehad hebben en waarmee we oplossingen hebben gevonden'', aldus Bussemaker.