Studenten hebben weer hoop op terugkeer van de basisbeurs

Tot op het allerlaatste moment hebben studentenorganisaties geprotesteerd, maar ze konden niet voorkomen dat in september 2015 het leenstelsel voor studenten werd ingevoerd. Weg was de basisbeurs die studenten jarenlang als ‘gift’ op hun rekening bijgeschreven kregen. Willen studenten geld om hun studie te bekostigen, dan moeten ze voortaan lenen.



Na de invoer werkten studentenclubs Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) met het ministerie om de voorlichting aan studenten te verbeteren, maar echt warm lopen de studenten nog niet voor de studielening. ,,We waren, zijn en blijven tegen het leenstelsel'', zegt voorzitter Rhea van der Dong van het ISO. ,,Onze hoop is dat de basisbeurs terugkeert.''



Die hoop is niet helemaal ijdel. Zaten er bij formatiepoging -1 nog drie architecten van de leenstelseldeal uit 2014 aan tafel (VVD, D66 en GroenLinks), bij formatiepoging-2 is het twee tegen twee. Met het aanschuiven van de ChristenUnie kreeg het CDA er ook een medestander bij: beide partijen zijn voor een terugkeer van de basisbeurs.