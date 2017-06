Sylvana 'teleurgesteld' over verplichte naamswijziging Artikel 1

,,Vanzelfsprekend zijn wij teleurgesteld", laat het partijbestuur weten in een verklaring. Alle regels rond het kiezen en vastleggen zouden zijn gevolgd. ,,Navraag bij zowel het merkenbureau, de Kamer van Koophandel als domeinregister en de Kiesraad leverden geen claims of bezwaren door anderen op." Radar/Art. 1 stapte naar de rechter omdat de naam van Simons partij voor verwarring zou zorgen. Hoewel de rechter aanneemt dat Artikel 1 niet bewust heeft willen aanhaken bij de naam van Radar/Art. 1, geeft hij de stichting wel gelijk . Simons moet de naam binnen een maand hebben gewijzigd, op straffe van een dwangsom van 1.000 euro per dag.

Schade

De partij, die geen zetels wist te bemachtigen bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart, vindt niet dat de naam schade berokkent aan de stichting. ,,Het verbaast ons zeer dat een anti-discriminatiebureau dat, voor zover bij het grote publiek bekend, onder vele namen opereert waaronder Radar, niet te verwarren met het bekende televisie consumentenprogramma, pas daags na onze landelijke lancering onze naam heeft geclaimd en door de rechter nu in het gelijk wordt gesteld, als zou onze partij hen schade berokkenen."

Volgens de directeur van de stichting, Cyriel Triesscheijn, is Simons meermaals verzocht haar partijnaam te veranderen. Omdat Simons daar niet op reageerde stapte hij naar de rechter. Volgens de partij is er echter een mondelinge overeenkomst gesloten over het gebruik van de naam. ,,We vinden het jammer dat die overeenstemming terzijde is geschoven en men ervoor heeft gekozen naar de rechter te stappen."