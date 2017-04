Tegenvaller formatie: amper 2 miljard voor ‘zoet’

Kamer stemt in met herzien schoolvakken

17:36 De Tweede Kamer heeft vandaag groen licht gegeven voor een herziening van de inhoud van een aantal vakken in het basis- en voortgezet onderwijs. VVD, CDA, D66 en GroenLinks, die onderhandelen over een nieuw kabinet en samen een meerderheid in de Kamer hebben, vroegen staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) de herziening door te zetten.