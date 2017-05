'Tekort van 1 miljard voor nieuw kabinet'

D66 vindt gesprek met Rutte en Buma over coalitie met CU 'niet zinvol'

0:51 D66 gaat niet in op de uitnodiging om toch nog een keer te praten met VVD, CDA en ChristenUnie over de mogelijkheden een nieuw kabinet te vormen. Dat heeft de partij in de nacht van dinsdag op woensdag laten weten. ,,Het zou niet zinvol zijn'', zo luidt het.