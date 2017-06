Tjeenk Willink geeft opvolger huiswerk mee

Dekker sluit loonsverhoging uit, een dag voor de lerarenstaking

7:30 Nog geen dag voordat leerkrachten in het basisonderwijs gaan staken, laat het demissionaire kabinet weten dat er vooralsnog geen geld is voor loonsverhoging. Dat schrijven minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer.