Tjeenk Willink hult zich in nevelen

Het is partijen vooralsnog een raadsel hoe Herman Tjeenk Willink de impasse in de kabinetsformatie denkt te kunnen doorbreken. De gesprekken met de nieuwe informateur zijn in ieder geval zeer indringend.

Herman Tjeenk Willink is pas twee dagen aan de slag, maar de lange monoloog waarmee hij woensdag aan zijn klus begon zet de toon. De PvdA’er is nogal van de inhoud, klinkt het rond de formatieteams van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. De gesprekken duren relatief lang en wie langs mag komen kan maar beter voorbereid zijn. ,,Ik heb scherpe en kritische vragen beantwoord'', zei GroenLinks-voorman Jesse Klaver gisteren na afloop.

Tjeenk Willink probeert zich allereerst een goed beeld te vormen van de verschillen tussen de partijen. Maar hoe het daarna verder zou moeten, dat is ook voor de deelnemers gissen. ,,De inhoudelijke verschillen waren en zijn groot'', aldus Klaver. ,,Het is aan deze informateur om te kijken of hij misschien toch nog lichtpuntje ziet waardoor het mogelijk zou zijn uit deze inhoudelijke impasse te komen.''

Zwijgzaam

Woensdag waren Mark Rutte en Sybrand Buma al langs geweest, gisteren was het de beurt aan Gert-Jan Segers, Jesse Klaver en Alexander Pechtold. Erg spraakzaam waren zij na afloop niet, beducht als ze zijn om de informateur voor de voeten te lopen. Zijn taak is al moeilijk genoeg.

D66-leider Pechtold verklaarde dat het belangrijk is dat er weer rust in de formatie is gekomen. ,,Door de nieuwe informateur kunnen vastgeroeste ideeën in beweging komen. Of kan een oude variant worden geprobeerd.'' Daarmee hintte hij op zijn voorkeurscoalitie met GroenLinks.