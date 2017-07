Trump aangekomen in Parijs voor tweedaags bezoek

Ouderenzorg gaat fors uitbreiden

12 juli De komende jaren zullen er 32.000 scholingstrajecten komen om mensen in de ouderenzorg aan de slag te laten gaan met een diploma als helpende, verzorgende of verpleegkundige. Dat staat in de Arbeidsmarktagenda 2023. ‘Aan het werk voor ouderen!’ die vanmiddag is ondertekend.