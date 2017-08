Trump stond voor onmogelijke keuze

De Amerikaanse president Trump breekt één van zijn verkiezingsbeloftes door de Amerikaanse troepen niet terug te trekken uit Afghanistan. Voor hij president was, zei hij dat het leger Afghanistan direct moest verlaten. Dat het alleen maar veel geld kostte en de Amerikaanse aanwezigheid een ‘totale mislukking’ was. Maar nu hij zelf verantwoordelijkheid draagt en enkele slechte adviseurs zijn vertrokken, slaat hij gelukkig een verstandiger toon aan.



Kritiek op de oorlog in Afghanistan is niet per se onterecht. Had de VS wel een goed plan toen het er zestien jaar geleden binnenviel in de jacht op het brein achter de aanslagen van 11 september 2001? Is samenwerking met dubieuze regionale leiders wel een goed idee? Maar nu uit het land weggaan, zou het land in nog grotere chaos storten. Dat bleek wel na de aankondiging van de vorige president Obama dat de troepen zouden worden teruggehaald. De nog lang niet verslagen Taliban wonnen direct weer aan invloed. Voorkomen moet worden dat het land weer wordt teruggeworpen in de Middeleeuwen. Toen de Taliban er de lakens uitdeelden, mochten meisjes niet naar school, werden cultuurschatten vernietigd en vonden terroristen er een vrijhaven.



Of de strijd tegen het moslimextremisme ooit wordt gewonnen, is de vraag. Maar nu het hoofd buigen, betekent zeker dat de Taliban winnen. Door te blijven, krijgt de instabiele Afghaanse overheid de kans zich de komende jaren te versterken en de samenleving weerbaarder te maken. De keuze waar Trump voor stond, was een onmogelijke. Hoe dan ook zal de gewenste uitkomst van zijn besluit nooit ideaal zijn. Afghanistan zal geen democratie naar westers voorbeeld worden. En er zullen nog veel Amerikaanse soldaten sneuvelen voor een doel waarvan niet vaststaat of het wordt gehaald. Maar het alternatief voor de Afghaanse bevolking en de hele regio is nog vele malen erger.