Twee C's in één kabinet?

Quote CU'ers beroepen zich wat directer op de Bijbel Maarten Neuteboom, Wetenschappelijk Instituut voor het CDA Tik in Google de woorden 'ChristenUnie', 'CDA' en 'verschillen' in en de eerste twee zoekresultaten verwijzen naar de website van de ChristenUnie. Daar worden de verschillen haarfijn op een rijtje gezet. En bij het CDA? Daar negeren ze het christelijke broertje domweg.



Zo zijn sinds jaar en dag de verhoudingen, al betekent dit niet dat er sprake is van haat en nijd. Daarvoor hebben CDA en ChristenUnie nu eenmaal te veel gemeen, ook al is de één soms wat rechtser en de ander een tikje linkser.



Het verschil zit hem vooral in de 'nestgeur en klankkleur', stelt onderzoeker Maarten Neuteboom van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. ,,CDA'ers op een ChristenUnie-congres luisteren bevreemd naar de evangelisch aandoende liederen die daar klinken. CU'ers beroepen zich wat directer op de Bijbel, bij CDA'ers staat de politieke overtuiging meer voorop."

Niche

Als volkspartij richt het CDA zich van oudsher op dat deel der natie dat niet per se christelijk (meer) is, maar zich wel door de christendemocratie aangesproken voelt. De ChristenUnie zoekt meer de niche: de partij van Gert-Jan Segers heeft een grote aanhang onder gereformeerd-vrijgemaakten, een orthodox-protestantse stroming die zich in vroeger tijden de enige ware kerk achtte.

Een geliefd grapje in protestantse kringen maakt de verschillen subtiel duidelijk: christenen die het tijdelijke voor het eeuwige hebben verwisseld, melden zich aan de hemelpoort. Petrus geeft ze een rondleiding door het paradijs. Plots maant hij de groep tot stilte. 'Ssst, hier zitten de gereformeerd-vrijgemaakten', fluistert de apostel. 'Zij denken dat ze hier alleen zijn.' Neuteboom: ,,CU'ers kunnen wat overtuigd zijn van hun eigen morele gelijk."

Schone handen

Quote Bij hem hoefde ik niet mijn vingers na te tellen als ik hem een hand had gegeven Arie Slob De ChristenUnie verwijt het CDA op haar beurt dat die partij de C een beetje uit het oog is verloren. Ook oud-partijleider André Rouvoet vindt dat het CDA vaak te veel inleverde om maar mee te mogen regeren. ,,Ze kunnen het allemaal wel mooi opschrijven in het verkiezingsprogramma, maar straks doen ze toch weer concessies, zo hielden wij de kiezers voor in verkiezingstijd. Het CDA bekritiseerde ons dan dat wij makkelijk praten hadden, omdat we met schone handen aan de zijlijn stonden. Dat argument kunnen ze nu niet meer gebruiken."



In 2007 ging de ChristenUnie voor het eerst meeregeren, met het CDA en de PvdA. Een kabinet waarin de twee christelijke partijen volgens toenmalig CU-fractievoorzitter Arie Slob 'uitstekend samenwerkten'. Dat lag vooral aan de persoonlijke verhouding met zijn CDA-evenknie Pieter van Geel. ,,Bij hem hoefde ik niet mijn vingers na te tellen als ik hem een hand had gegeven."

Rooie Rouvoet

In die verkiezingscampagne van 2006 had CDA-campagneleider Joop Wijn het programma van de ChristenUnie gelezen en veel te links bevonden. Hij bedacht toen de leus 'Rooie Rouvoet'. Die kon daar zelf wel om lachen. ,,Toen wij na de verkiezingen van drie naar zes zetels gingen, heb ik hem een mooie fles wijn gestuurd - rode wijn."

Die verkiezingswinst had toen groter kunnen zijn; in de peilingen stond de ChristenUnie op tien zetels. Maar in het stemhokje kozen veel mensen toch voor de grotere partij met de C. Rouvoet was op verkiezingsavonden nooit bang dat iemand zei 'ik stem toch SP of D66', maar wél dat er mensen zouden concluderen dat die Balkenende toch weer een goed verhaal had. ,,Ik heb me daarbij neergelegd. Dat is het lot van een meer geprofileerde partij."

Zijlijn

Dat neemt niet weg dat de ChristenUnie de afgelopen jaren nadrukkelijk in het gat sprong dat oppositiepartij CDA liet vallen. Onder Slob en opvolger Gert-Jan Segers werden zaken gedaan met het kabinet, terwijl het CDA aan de zijlijn stond. En er waren opvallende verbondjes met seculiere partijen als PvdA en D66 om prostitueebezoek aan banden te leggen en religieus erfgoed te beschermen. Binnen het CDA werd de constructieve, bestuurlijke houding met argusogen gevolgd.