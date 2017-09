Tweede Kamer na zomerreces heel voorzichtig van start

Ook buiten formatieonderwerpen is er nog genoeg te doen, stelt nieuw D66-Kamerlid Jessica van Eijs. Op een van haar terreinen, milieu, liggen bijvoorbeeld vuistdikke rapporten over de affaire bij Chemours. ,,Genoeg om te lezen dus. Hopelijk hebben we daar in de Kamer ook snel een debat over.'' Natuurlijk zijn het veelal politiek ongevoelige onderwerpen, geeft ze toe. ,,Maar er is genoeg te doen buiten de formatie om.'' Haar netwerk uitbreiden bijvoorbeeld, met werkbezoeken. ,,Juist nu heb ik tijd om de diepte in te gaan.''



Oppositieleden moeten zich wel verbijten, zegt SP'er Michiel van Nispen. ,,Als er geld uitgegeven moet worden, blokkeren de beoogde coalitiepartijen dat zeker. Ik vind dat niet fraai, want als er geld nodig is in de zorg, hebben de mensen er geen boodschap aan dat er een formatie gaande is.''



Toch valt er genoeg te halen, stelt hij. Over de veiligheid van gevangenispersoneel en de interne rotzooi bij het Nederlands Forensisch Instituut kreeg Van Nispen nog tijdens de formatie moties aangenomen. ,,Dan gaat het er meer om dat ministeries alerter zijn op situaties die niet kloppen. Dat kost geen geld, maar die toezichthoudende taak kan dan beter. Dat is ook belangrijk. Daar zit ik hier ook voor.''



Een lichtpuntje voor alle nieuwe Tweede Kamerleden die zich toch vervelen: de eerste Prinsjesdag staat vast genoteerd in alle agenda's. Hoewel: ook daar gaan de Kamerleden hoogstwaarschijnlijk niet over debatteren in afwachting van het regeerakkoord van het nieuwe kabinet, dat ergens in de weken daarna zou moeten verschijnen.