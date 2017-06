Tweede Kamer wil geen vuurwerkverbod voor consument

Partijen als GroenLinks, 50Plus en de Partij voor de Dieren zijn juist voorstander van een totaalverbod. ,,Wij steunen de agenten, want oud en nieuw moet feestje zijn”, zegt Kathalijne Buitenweg (GroenLinks). ,,Nu is er grimmigheid door knalvuurwerk en pijlen. Vuurwerkshows zijn een beter alternatief, ze zijn veiliger en minder vervuilend.”



Minister Blok ( Veiligheid en Justitie) stuurde gisteren een brief naar de Kamer over het groeiende vuurwerkprobleem. Hij bevestigt dat de politie en hulpverleners gevaar lopen als er legaal knalvuurwerk naar hen wordt gegooid. Ook geeft de bewindsman aan dat de bestrijding van illegaal vuurwerk topprioriteit heeft.



Blok is al eerder gevraagd of vuurwerk niet de wapenwet kan worden gebracht. Dan is er een vergunningplicht en zijn zwaardere straffen mogelijk. De minister wil daar echter niet aan. Blok: ,,De bevoegdheden die voorvloeien uit de Wet op de economische delicten, waar illegaal vuurwerk onder valt, zijn in mijn ogen toereikend.”