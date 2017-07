'Uitvaart Kohl zo indrukwekkend, Straatsburg kan beter uitvaartcentrum worden'

De echtgenote van de bekende oud-buitenlandminister Carl Bildt zei dat vanmorgen tegen deze krant in de aanloop naar een plenair debat, vanmiddag, over de opheffing van Straatsburg als zetel van het Europese Parlement. Een meerderheid is het tijdrovende en geldverslindende maandelijkse verhuiscircus naar de Elzas meer dan zat en wil enkel nog in Brussel vergaderen. Het Europese Medicijn Agentschap (EMA), dat vanwege de Brexit binnenkort weg moet uit Londen, zou als wisselgeld moeten dienen. Maar om de symbolische functie van Straatsburg te redden zouden er per jaar ook een stuk of twee toppen moeten plaatsvinden, aldus Corazza-Bildt. En wat uitvaarten dus.

Geregeld

Komt die actie van het Parlement niet veel te laat, nu 40 steden uit 22 landen (waaronder Nederland met Amsterdam) zich al kandidaat hebben gesteld als nieuwe vestigingsplaats? De Zweedse christendemocrate vindt van niet. ,,Het besluit valt pas in november. En is in de handen van eigenlijk maar één man. Als Macron de juiste kant op beweegt, is het geregeld.”



De grote vraag is of Macron dat gaat doen. Geen enkele Franse president voor hem was daartoe bereid. En om het Parlement echt te verhuizen, is de instemming vereist van alle 28 staats- en regeringsleiders.