'Uitzetting naar Armenië zonder kinderen afschuwelijk'

UpdateDe uitzetting van de moeder van de in Nederland opgegroeide kinderen Howick (11) en Lili (9) naar Armenië is 'afschuwelijk' en laat zien dat het huidige Kinderpardon een 'wassen neus' is. Die stevige kritiek komt van GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg. Ook andere partijen hekelen de uitzetting. Volgens staatssecretaris Klaas Dijkhoff heeft de moeder 'zelf de afweging gemaakt om niet samen met de kinderen te vertrekken'.

Dijkhoff zei in een reactie ,,op elk moment klaar te staan om te zorgen dat moeder en kinderen zo snel mogelijk kunnen worden herenigd in Armenië''.

,,Dit is een heel vervelende situatie. De Armeense vrouw in kwestie heeft meerdere procedures gevoerd om in Nederland te blijven. Al deze aanvragen zijn afgewezen, waarbij haar telkens is gezegd dat haar verblijf in Nederland niet rechtmatig is en dat zij Nederland dient te verlaten. In 2009 viel dit besluit voor het eerst. Dit is keer op keer door rechtbanken beoordeeld en in orde bevonden. Afgelopen vrijdag nog oordeelde de rechter dat de Armeense autoriteiten de identiteit van de betrokken mevrouw hebben vastgesteld en dat de uitzetting kon doorgaan.''

Onmenselijkheid

GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg noemt de uitzetting afschuwelijk en krijgt onder meer bijval van SP-voorman Emile Roemer, die spreekt van 'de grens van onmenselijkheid'. De leiders van de formatiepartijen D66 en ChristenUnie zeggen zich 'goed voor te kunnen stellen dat heel veel mensen zich zorgen maken'.



De uitzetting van de moeder is het gevolg van een negen jaar lange asielprocedure. Omdat de kinderen al meer dan vijf jaar in Nederland wonen en daarmee onderdeel zouden vormen van de samenleving, deed het gezin een beroep op het Kinderpardon. De rechtbank wees dat afgelopen vrijdag echter af in een spoedprocedure en oordeelde dat het gezin rechtmatig Nederland kan worden uitgezet.



De alleenstaande moeder Armina werd begin vorige week van haar bed gelicht in het asielzoekerscentrum in Amersfoort en naar het uitzetcentrum in Zeist gebracht. De kinderen zouden op dat moment uit logeren zijn geweest. Hun moeder wilde echter geen duidelijkheid geven over hun verblijfplaats, waardoor ze vanochtend alleen op het vliegtuig naar Armenië is gezet. Howick en Lili volgen haar zodra ze worden gevonden.

Formatie

D66 en ChristenUnie staan voor dat dit soort gezinnen niet zo streng worden gehouden aan de eis vrijwillig mee te werken aan de terugkeer naar hun land van herkomst. Door dat strenge beleid mochten de afgelopen jaren slechts weinig in Nederland opgegroeide kinderen van asielzoekers hier blijven.



Toch spraken de partijleiders Alexander Pechtold en Gert-Jan Segers niet vanmorgen niet hard uit over de kwestie, mogelijk om de formatieonderhandelingen niet verder onder druk te zetten. De twee lieten weten het beleid te willen veranderen, maar daar 'binnen over te praten'. CDA en VVD voelen echter niets voor versoepeling van de wet.

Onbegrip

Ook buiten de Kamer is geschokt gereageerd op de uitzetting. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer noemt de beslissing onbegrijpelijk. ,,Je zet kinderen niet gescheiden van hun ouders het land uit", zegt ze tegen deze krant. ,,Dit is in strijd met waar de kinderen recht op hebben.”

Ook Defence for Children noemt de uitzetting afschuwelijk. ,,Deze situatie hebben we nog nooit eerder meegemaakt: een moeder uitzetten terwijl de kinderen nog in Nederland zijn.'' De organisatie zegt de kinderen juridisch te willen bijstaan zodra ze worden gevonden. ,,Dat is nu onze prioriteit. De kinderen moeten de steun krijgen die ze nodig hebben.''