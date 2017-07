Vakantie Kamerleden beknot door formatie

Backpacken door Peru zit er voor de Kamerleden van de vier formerende partijen niet in deze zomer. De fracties van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen dat hun Kamerleden snel in Den Haag kunnen zijn voor spoedoverleg als de formatie daarom vraagt.

De Tweede Kamer is van 7 juli tot en met 4 september met reces. Maar deze zomer is geen zomer als alle andere: het Kamerwerk mag dan stilliggen, de formatie gaat door. Bij belangrijke punten of een doorbraak in de onderhandelingen wordt de fractie bijeengeroepen voor een vergadering en dienen alle fractiegenoten er te zijn.

Bij de VVD moeten Kamerleden - formatie of niet - binnen 48 uur terug kunnen zijn in Den Haag. Bij het CDA hebben ze die regels aangescherpt: Kamerleden moeten zich in dringende gevallen binnen een halve dag kunnen melden op de fractieburelen.

Oostenrijk

Quote Ik heb een gezin, ik kan niet wachten op de lastminutes Fractiesecretaris Raymond Knops Dat betekent niet dat de Kamerleden helemaal niet op vakantie kunnen: de laatste week van juli en de eerste week van augustus liggen de onderhandelingen stil. Kamerleden van de ChristenUnie laten hun vakantie samenvallen met die periode. Annuleringskosten van al geboekte vakanties buiten die twee weken, moeten de Kamerleden zelf betalen.

De meeste CDA'ers gaan ook op vakantie als de formatie stil ligt. Fractiesecretaris Raymond Knops had zijn vakantie al aan het begin van het jaar geboekt. ,,Ik heb een gezin, ik kan niet wachten op de lastminutes." Hij zou gaan wandelen in Oostenrijk en daarna doorreizen naar Italië. ,,Misschien gaat mijn gezin eerder en reis ik er later achteraan."

Bij D66 zagen ze wel aankomen dat de lange vakantieplannen in het water zouden vallen, zegt de fractiewoordvoerder. ,,Als er echt een lastig punt ligt, dan moet iedereen zich uitspreken in de fractievergadering. Je hebt ze toch alle 76 nodig straks..."