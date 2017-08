Van Dam vindt dat hij met goed fatsoen weg kan

Vissen met Van Rooijen: Een zeedonderpad of een slijmvis?

15:00 Verslaggever Jan Hoedeman gooit deze week zijn hengel uit met een recordhouder. Martin van Rooijen was met zijn 31 jaar de jongste staatssecretaris ooit in het kabinet Den Uyl. Hij kijkt met trots terug op die tijd. ,,Het waren hevige politieke omstandigheden. Ze kunnen nu leren dat het ook nog anders kan en ook nog met succes", zegt hij doelend op de huidige formatieonderhandelingen. De woordvoerder van Van Rooijen wist zelfs nog een visje uit het water te hengelen. Maar wat het is?