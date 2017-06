VIDEO: Klaver: Vooruitzichten voor dit kabinet waren nooit goed

Vluch­te­lin­gen­Werk: Deals maken moet, maar controleer ze dan ook

13 juni Het is niet verkeerd afspraken te maken met Afrikaanse landen over de opvang van vluchtelingen, maar dan moeten die afspraken daar wel worden nageleefd. ,,Op papier kan zo’n deal er best goed uitzien, maar in praktijk zien we nu in Turkije dat Syrische kinderen worden uitgebuit in Turkse kledingfabrieken en dat de grens met Syrië is gesloten”, stelt VluchtelingenWerk Nederland.