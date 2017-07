Vissen met Bergkamp: 'Nog geen krabbetje'

Niet elke politicus staat te springen om een hengeltje uit te werpen met onze politiek verslaggever Jan Hoedeman. Vera Bergkamp (D66) houdt van vis op haar bord, maar beleeft geen plezier aan sportvissen. ,,Ik ben bewust als het gaat over het eten van vis en vlees en het plezier om een vis uit de zee te halen, daar heb ik geen gevoel bij." Toch nam Jan haar mee naar het Noordelijk Havenhoofd in Scheveningen om te laten zien hoe het werkt. Bekijk alvast de sneakpreview van het gesprek dat de twee en lees het hele interview morgen in deze krant.



