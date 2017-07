Vissen met Dilan: 'Nu weet ik toch wel zeker dat dit niks voor mij is'

Politiek verslaggever Jan Hoedeman heeft zijn pieren weer uit de koelkast gehaald. Samen met Dilan Yesgildöz rijgt hij ze deze week aan een haakje. ,,Nu weet ik toch wel zeker dat vissen niks voor mij is", reageert de VDD'er vol afschuw. Bekijk alvast de sneakpreview van het gesprek dat de twee voerden op het Noordelijk Havenhoofd in Schevenignen en lees het hele interview morgen in deze krant.



Benieuwd naar meer? Bekijk hier de afleveringen met Ploumen en met Roemer.