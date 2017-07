Vissen met Jan: Het is eten of gegeten worden

Politiek verslaggever Jan Hoedeman trekt vanaf vandaag weer elke week zijn visuitrusting uit de kast en gooit een hengeltje uit met een politicus. Lilianne Ploumen trapt de serie af. De demissionair minister voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking had enigszins moeite met het levende aas van onze zeevisser. ,,Ik ben niet weekhartig, maar ik vind dit een beetje sneu." Bekijk alvast de sneakpreview van het gesprek dat de twee hadden op het Noordelijk Havenhoofd in Scheveningen en lees het hele interview morgen in deze krant.