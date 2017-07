Vissen met Roemer: Hup en weer binnenhalen

Politiek verslaggever Jan Hoedeman trekt elke week zijn visuitrusting aan en werpt een hengeltje uit met een politicus. Emile Roemer mag vandaag zijn inwerpkunsten laten zien. De fractievoorzitter van de SP viste vroeger samen al met zijn broer, maar toen zonder veel succes. Vandaag is hij vastberaden om met Jan een lekker tongetje op het droge te krijgen. Bekijk alvast de sneakpreview van het gesprek dat de twee hadden op het Noordelijk Havenhoofd in Scheveningen en lees het hele interview morgen in deze krant.