Vliegtuig voor koning en kabinet gaat 89 miljoen euro kosten

Afschaffen eigen risico kost vijf miljard euro per jaar

3 april Het verlagen of afschaffen van het eigen risico in de zorg zou ruim een tot bijna vijf miljard euro per jaar kosten. Dat staat in de zogenoemde ombuigings- en intensiveringslijst van het ministerie van Financiën. Daarin hebben de ambtenaren van het ministerie doorgerekend wat besparingen en investeringen zouden opleveren of kosten.