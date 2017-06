Voelt ChristenUnie-leider Segers zich nu wel gewenst?

Segers werd om 11.30 uur ontvangen in de Stadhouderskamer op het Binnenhof. Een combinatie van het 'motorblok' en de christelijke partij is de enige smaak die overblijft voor de vorming van een meerderheidskabinet, nu de PvdA meeregeren definitief heeft uitgesloten. Een minderheidskabinet is het laatste wat VVD, CDA en D66 willen. In dat geval moet bij elk voorstel steun in de Kamer worden gevraagd.



D66 noemde samenwerking met de partij van Segers enkele weken geleden nog onwenselijk. De partijen liggen vooral over het dossier euthanasie mijlenver uit elkaar. Ook een extra 'informeel gesprek' tussen Pechtold en Segers liep op niets uit, omdat de D66-leider met een waslijst aan eisen en voorwaarden naar dat gesprek zou zijn gekomen. Vorige week maakte Pechtold echter duidelijk dat hij geen blokkade heeft opgeworpen, maar slechts 'bezwaren' heeft.