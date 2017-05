Vragenuurtje over pensioenen en vertrouwensbreuk leraren

CDA helpt Rutte in Eerste Kamer aan meerderheid voor Oekraïneverdrag

14:38 Demissionair premier Mark Rutte heeft voldoende steun van de Eerste Kamer voor het Oekraïneverdrag. De vraag was of voldoende CDA-senatoren voor Ruttes aanpassing van het verdrag zouden stemmen, het inlegvel waarin staat dat het verdrag geen voorbode is voor EU-lidmaatschap. De Tweede Kamerfractie van CDA stemde tegen, maar een meerderheid van de senatoren gaf Rutte wel steun.