VVD: ‘Geen hoofddoekjes bij politie’

De Amsterdamse politietop overweegt een hoofddoekje toe te staan als onderdeel van het politie-uniform, zo meldde het AD vanochtend. In onder meer Groot-Brittannië en de VS is dat al mogelijk. De Amsterdamse politie hoopt op die manier meer allochtone agenten te werven. In de hoofdstad heeft nu maar 18 procent van de agenten een niet-Nederlandse achtergrond. Te weinig, vindt de Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg.

Géén religieuze symbolen

De VVD in de Tweede Kamer reageert fel. ,,Gaan we weer. De politie is er voor iedereen. Agenten zijn de beschermers van de rechtsstaat. Daarin passen géén religieuze symbolen”, stelt Ockje Tellegen, woordvoerder veiligheid van de fractie, op Twitter. Mede-kamerlid Yesilgoz, die tot voor de verkiezingen VVD-raadslid in Amsterdam was, zegt: ,,Kom op politie Amsterdam; dit kan echt niet. Scheiding kerk en staat. Houd de politie neutraal.”

PVV-leider Geert Wilders reageert eveneens fel, hij noemt het plan ‘waanzin’. ,,Amsterdam wil shariapolitie invoeren. Nederland capituleert.” Zijn partij kondigt Kamervragen aan en wil een debat over het voorstel.

Neutraal

Ook Chris van Dam, oud-agent en nu Kamerlid voor het CDA, vindt het geen goed plan van de Amsterdamse politie. ,,Het is goed dat de politie diverser wordt, maar de politie is neutraal. Dus geen tulband, keppel of hoofddoek. Slechts de pet die iedereen past.” Andere politieke partijen hebben nog niet gereageerd op het plan van de Amsterdamse politie.

Klaas Wilting, voormalig woordvoerder van de politie Amsterdam en bekend door zijn deelname aan verschillende tv-programma's, is ook niet enthousiast. ,,Wij zitten in Nederland en willen neutraliteit bij de politie."