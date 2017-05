VVD-voorzitter Keizer stapt per direct op na rel rond zakendeal

Partijleider Rutte zegt het 'moedige besluit' te respecteren. ,,Zijn enorme inzet is van grote waarde voor de VVD geweest, daarvoor ben ik hem ontzettend dankbaar", schrijft hij in een verklaring. ,,Ook persoonlijk heb ik de afgelopen jaren met veel plezier met Henry samengewerkt. Ik wens hem veel sterkte in deze heftige tijd."



Rutte liet eerder al weten Keizer te kennen als een integere man. ,,Bij de VVD steunen we mensen zolang niet bewezen is dat er niet integer is gehandeld. Wij laten mensen niet zomaar vallen onder druk van beeldvorming."



Vicevoorzitter Jeanette Baljeu heeft de taken van Keizer voorlopig overgenomen. Zij laat weten dat Keizer veel voor elkaar heeft gekregen. ,,Zo was hij de motor achter de grootste partijvernieuwing sinds de oprichting in 1948''.