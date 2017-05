VVD-voorzitter Keizer verder in nauw na aangifte

Henry Keizer, die in opspraak raakte en hangende een integriteitsonderzoek in de VVD op non-actief staat, zou leden van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie hebben misleid. De vereniging is 'willens en wetens voor miljoenen euro's lichter gemaakt', zei Lakeman tegen het tv-programma EenVandaag. ,,Ik heb veel zwendels meegemaakt maar dit slaat echt alles."