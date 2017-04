Drie jaar geleden werd nog 42 miljard kubieke meter gas opgepompt. Door de toename van het aantal aardbevingen, werd dat verlaagd. Maar de kraan kon niet te ver dicht, betoogde minister Kamp keer op keer. In 2015 sprak hij over minimaal 33 miljard kubieke meter gas om te garanderen dat Nederland niet in de kou kwam te zitten. Later werd dat toch verlaagd naar 24 miljard, omdat het kabinet zei dat het niet elk jaar heel koud is en de gemiddelde temperatuur een verlaging mogelijk maakte. Maar minder kon écht niet. En toen besloot Kamp dinsdag op advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ineens dat het wel 10 procent minder kon omdat het aantal bevingen rond Loppersum weer toeneemt.

Nederlanders zijn echter niet 10 procent minder gas gaan gebruiken. En ook contracten met het buitenland zijn in de tussentijd niet veranderd. Kortom: het argument van het kabinet dat het eerst écht niet minder kon, was niet waar. Terecht zeggen Groningers dat ze al te lang zijn voorgelogen. Eerst werd ontkend dat er een verband was tussen de gaswinning en de aardbevingen. Vervolgens wordt hen voorgehouden dat minder oppompen onverantwoord was. Volgens het SodM weten we niet waar de grens ligt tot waar er nog veilig kan worden opgepompt. Dat geeft te denken. We doen schijnbaar maar wat in Groningen. Het nieuwe kabinet moet haast maken om huizen zo snel mogelijk niet meer op gas te laten koken en stoken. Dat dat in nieuwbouwprojecten nog steeds wordt aangelegd, is bizar.