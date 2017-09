Wie wil dat superministerie eigenlijk?

De VVD liet binnenskamers al weten dat feestje 'dit keer aan ons voorbij te laten gaan'. Al zou huidig invalminister Stef Blok er naar verluidt best heen willen. D66 dan? CDA misschien? Of toch ChristenUnie?



Veel hangt af van hoe het departement eruit komt te zien. D66 wil het ministerie opsplitsen. Sinds politie, vreemdelingenzaken, crisisbestrijding en de brandweer erbij kwamen onder Rutte, is het te groot geworden, vindt die partij.



Punt is wel: topambtenaar Siebe Riedstra -secretaris-generaal aldaar- sprak zich in deze krant keihard uit tégen ontmanteling. Wéér een verandering kunnen zijn ambtenaren niet verstouwen, denkt hij.



Dus wordt er serieus gedacht om het ministerie weer op twee pijlers te laten leunen. Eén van veiligheid en één van justitie. Dat geeft een natuurlijker balans: een staatsrechtelijke tak, tegenover een poot die zich toelegt op 'boevenvangen'.



En het baant een weg om twee ministers aan te stellen. Ook nog eens van twee partijen, zodat er een extra waarborg is dat er balans blijft tussen die twee onderdelen. Bovendien zouden beide bewindspersonen nog ontlast kunnen worden door voor asielzaken een apart ministerie te maken, of dit onder te brengen bij Binnenlandse Zaken.