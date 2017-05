Wiegel: aanval van Wijffels spelen op de man

Oud-informateur Wijffels verweet Buma afgelopen week dat hij in de kabinetsformatie met VVD, D66 en GroenLinks dwars ligt op klimaatgebied. Hij vergeleek hem wat klimaatkennis betreft met de Amerikaanse president Donald Trump. Buma liet de uitspraken van Wijffels 'voor zijn rekening'. De andere onderhandelaars zeiden zich er niet in te herkennen.

Peiling

In de twee maanden sinds de Tweede Kamerverkiezingen zijn er volgens De Hond nauwelijks verschuivingen geweest in de peilingen. ,,Het Nederlandse electoraat staat, net zoals de politiek blijkbaar zelf, volledig in de pauzestand.'' Hij verwacht dat daar pas verandering in komt wanneer er duidelijkheid komt over de kabinetsformatie.