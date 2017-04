'Wij zijn het volk'

De helft van Nederland vierde feest, de andere helft huilde, toen de populistische lente uitbleef. Maar in grote delen van Europa regeert het populisme al, en dan moeten de verkiezingen in Frankrijk nog komen. Deel 5: wanneer ben je eigenlijk een populist?

Quote Na een crisis komt er weer economische groei, waarmee ook het politieke vertrouwen weer terugkomt Gijs Schumacher, politicoloog UvA Het is eigenlijk toch zo'n mooi woord: populist. Van het Latijnse 'populus', volk. Een populist is letterlijk iemand die de mening van het volk vertegenwoordigt. Dichter bij de democratie kun je niet komen, zou je zeggen. Een populist is 'de authentieke stem van de democratie', heeft ooit iemand bedacht.



Dus waar is het dan misgegaan? 'Populist' is een scheldwoord geworden. Ben je een populist, dan ben je boos, verongelijkt, simplistisch, gefrustreerd, een schreeuwlelijk, racistisch, haatdragend. Dan ben je Geert Wilders, Marine Le Pen en Frauke Petry. Dan speel je in Nederland de kwartfinale van de strijd om de toekomst van Europa, in Frankrijk de halve finale en in Duitsland de finale. Dan zegt premier Mark Rutte in zijn overwinningsspeech over je dat hij 'ho' tegen je heeft gezegd en dat je 'verkeerd' bent. Dan wordt er ook in deze krant over je geschreven dat je 'het grootste gevaar van onze tijd' bent.

Maar wat ben je dan eigenlijk? Wanneer ben je een populist, en waarom vinden veel mensen dat zo erg?

Onder wetenschappers, zo zegt socioloog Jasper Muis van de Vrije Universiteit, is er in elk geval 'verbazingwekkend veel overeenstemming' over wat populisme precies is. ,,De checklist is heel overzichtelijk. Gaat het over de kloof of de strijd tussen het volk tegen de elite? En vindt de partijleider dat hij, en hij alleen, de stem van het volk vertolkt? Als het antwoord twee keer 'ja' is, dan spreken we van een populistische partij."

Dat is specifiek, en dat moet ook, zegt hij. Een politicus die het volk belangrijk vindt, is namelijk nog geen populist. Een politicus die openstaat voor gewone mensen ook niet. En 'een succesvolle politicus die jij misschien onsympathiek vindt', zoals de Duitse politicoloog Jan-Werner Müller in zijn essay Wat is populisme schrijft, al helemaal niet.

,,Iedereen zegt weleens iets populistisch'', zegt Gijs Schumacher, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). ,,Daarmee ben je nog geen populist. Jesse Klaver is ook tegen het establishment, maar er is niemand die hem vergelijkt met Wilders. Je afzetten tegen de gevestigde orde, de elite, is niet alleen onschuldig, het kan heel nuttig zijn."

Naardere elementjes

Het tweede criterium, het exclusief aanspraak maken op de wil van het volk, heeft wat 'naardere elementjes', zoals Schumacher het zegt. ,,Want er is natuurlijk niet één volk, ook al wil je graag de indruk wekken van wel. En is het deel van het volk dat het niet met je eens dan ook per definitie níet het volk?"

De Turkse president Erdogan laat er wat dat betreft geen misverstand over bestaan. Hij heeft het zijn tegenstanders al een paar keer toegeroepen tijdens een partijbijeenkomst: ,,Wij zijn het volk! Wie zijn jullie?" De boodschap is duidelijk: ben je niet voor ons, dan ben je tegen ons. Sterker: dan hoor je er niet bij.

Schumacher hanteert een derde vuistregel, om het nóg duidelijker te maken: populisten sluiten zich aan bij een al bestaande ideologie. Ze doen dat, zegt ook zijn UvA-collega Tjitske Akkerman, omdat het populisme van zichzelf een 'dunne ideologie' is. ,,Daardoor kan het zich hechten aan bijvoorbeeld het socialisme, fascisme of conservatisme. Niet aan het liberalisme, nee. Want dat heeft een pluralistisch maatschappijbeeld. Populisten zien het volk juist als enige en homogene bron van macht."

Populisme kan dus rechts en links zijn, zegt Akkerman. ,,Het kan zich verbinden met nationalisme en xenofobie, zoals we nu zien bij de PVV, het Front National en de Zwitserse Volkspartij. Deze radicaal-rechtse variant wordt soms bestempeld als fascistisch, maar dat lijkt me weinig verhelderend. Wel kun je zeggen dat deze partijen neigen naar een autoritair bewind, zoals in het Hongarije van Victor Orbán. In die zin zijn ze antidemocratisch." De radicaal-linkse variant zien we volgens Akkerman in Europa bij Syriza (Griekenland), Podemos (Spanje), Die Linke (Duitsland), maar ook bij de SP.

Als we het hebben over het hier en nu, dan zien we dat in de meeste Europese landen populistische partijen vertegenwoordigd zijn in het parlement. De afgelopen vijf jaar hebben al die partijen gemiddeld 16,5 procent van de stemmen gehaald. Hongarije spant de kroon: daar hebben de kiezers de populisten van premier Orbán de absolute meerderheid bezorgd, terwijl ze de nog extremere populisten van Jobbik de grootste oppositiepartij hebben gemaakt.

Als we willen weten hoe het kan aflopen met het populisme, wordt het interessant om naar Zuid-Amerika te kijken. Daar zagen we 25 jaar geleden precies hetzelfde gebeuren als nu in Europa. Sterke mannen en vrouwen wierpen zich op als de stem van het volk, van de achtergestelde, genegeerde en uitgesloten massa's, en gingen voorop in de strijd tegen graaiende en corrupte elites. Leiders als Hugo Chávez, Evo Morales, Christina de Kirchner passen naadloos in de definitie van Jasper Muis.

Maar de glans is er behoorlijk van af, constateert Zuid-Amerika-deskundige Shannon O'Neil in een artikel voor het blad Foreign Affairs. Er is zó veel geld uitgegeven voor snel sociaal en economisch succes (het volk moet wel worden bediend) dat Argentinië, Brazilië, Colombia, Venezuela en Bolivia in een crisis zijn gekatapulteerd. En nu? ,,Nu zien we dat er gematigde leiders worden gekozen die rustig aan doen met belastingverlagingen, weer voor vrije handel zijn en hun best doen voor eerlijke rechtspraak."

We zien ook, zo schrijft O'Neil, dat Zuid-Amerika met ontzetting toekijkt hoe populisten elders economieën dreigen te ontwrichten. ,,Onberekenbaar beleid leidt tot herhaalde crises, en dat leidt weer tot minder uitgaven voor infrastructuur, onderwijs en gezondheidszorg - de bouwstenen voor welvaart."

Opschudden

Is dit dan onze toekomst? Hoeveel zorgen moeten we ons maken als Marine Le Pen in mei in Frankrijk de halve finale wint en Frauke Petry in september in de Duitse finale de beker weggrist voor Angela Merkel of Martin Schulz? Of moeten we blij zijn dat de boel eens flink wordt opgeschud?

Gijs Schumacher maakt zich 'als mens' wel zorgen, zegt hij, als wetenschapper niet. ,,Het klimaat is te hard, mensen schreeuwen en schelden te veel. Er wordt veel voor de ander gedacht en weinig op argumenten gedebatteerd. Maar als je het in de tijd bekijkt, over langere periodes, dan verwacht ik dat de onvrede zal afnemen. Na een crisis komt er weer economische groei, waarmee ook het politieke vertrouwen weer terugkomt."