Winnie Sorgdrager gaat onderzoek naar toedracht eiercrisis leiden

Sorgdrager is nu lid van de Raad van State. Van 1994 tot 1998 was zij minister van Justitie in kabinet Paars I. Daarvoor was zij onder meer procureur-generaal bij de Gerechtshoven in Arnhem en Den Haag.

Tientallen miljoenen directe schade

Daarnaast blijkt nu dat de directe schade van de eiercrisis voor de betrokken pluimveebedrijven wordt geschat op ongeveer 33 miljoen euro, heeft Wageningen Economic Reserach berekend. Zo'n 16 miljoen daarvan is het gevolg van de opgelegde blokkades, 17 miljoen euro is het gevolg van maatregelen om de fipronilbesmetting bij de bedrijven weg te nemen.

Schippers en Van Dam: ,,Dat komt neer op een gemiddelde schade van tussen de 120.000 en 220.000 euro voor een pluimveebedrijf. Afhankelijk van de aard en omvang van het bedrijf kan dit bedrag hoger of lager uitvallen. In het rapport is nog geen rekening gehouden met verdere vervolgschade, bijvoorbeeld als gevolg van imagoschade."

Morgenochtend komt een deel van de Kamer terug van reces om te praten met de bewindslieden over de besmetting van eieren met de stof fipronil. Kamerleden willen vooral weten waarom een expliciete tip over misstanden, vorig jaar november, maandenlang niet werd opgepakt.

Expliciete waarschuwing

De tipgever waarschuwde toen al voor het gebruik van het giftige middel in de pluimveesector door het servicebedrijf Chickfriend. Waakhond NVWA zag destijds geen aanleiding voor nader onderzoek en kwam pas deze zomer in actie.

Vandaag staat in de Kamerbrief te lezen dat de NVWA zelfs twee signalen binnenkreeg. Het ging om 'twee soortgelijke anonieme meldingen die in zeer kort tijdsbestek langs twee wegen binnenkwamen'. In één van deze meldingen werd gesproken over mogelijk grootschalig gebruik van fipronil in stallen.

Sowieso is er de laatste weken een berg aan kritiek op het handelen van de NVWA. Die zou te traag eieren hebben getest op fipronil en een topman verspreidde op het hoogtepunt van de crisis ten onrechte de boodschap om maar een tijdje helemaal geen eieren meer te consumeren.

Staatssecretaris Van Dam is verantwoordelijk voor het functioneren van de NVWA, maar hij vertrekt op 1 september naar de publieke omroep. Vooral de Partij van de Dieren wil weten van de bewindsman waarom er inmiddels ruim 1,5 miljoen kippen zijn afgemaakt vanwege de eiercrisis.

In totaal zijn er tot nu toe 258 bedrijven met 664 stallen geblokkeerd. Een deel hiervan is inmiddels geheel of gedeeltelijk weer vrijgegeven.