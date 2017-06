Zaakwaarnemer U2 en Stones: Ik ben geen brievenbusfirma

Zaakwaarnemer U2 en Stones gehoord in onderzoek Panama Papers

9:12 De zaakwaarnemer van de bands U2 en Rolling Stones wordt vandaag verhoord tijdens de parlementaire ondervraging naar belastingontwijking en -ontduiking in Nederland. Topman Jan Favié van Promogroup BV en U2 Limited is een van de personen die is opgeroepen in het onderzoek dat is ingesteld naar aanleiding van de Panama Papers.