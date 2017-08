Zijlstra mild over onderhandelingen lerarensalarissen

,,We moeten voorkomen dat in de laatste seconden dit kabinet nog in elkaar stort'', zei Zijlstra bij binnenkomst. Hij nam een taart mee met een foto van premier Mark Rutte en PvdA-leider Lodewijk Asscher. De bewindsmannen hebben vandaag het record gebroken van langstzittend kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar de coalitie dreigt met ruzie uiteen te gaan, nu ze samen nog een begroting voor 2018 moeten opstellen.



Zijlstra: ,,We vinden dat we het moeten afmaken zoals we begonnen zijn: in goede samenwerking, niet te veel gedoe. Ik hoop een partij aan te treffen die er op dezelfde manier inzit. Dat we op een nette manier, zoals het bij een demissionair kabinet hoort, de boel kunnen afsluiten.''