Bedrijfsblind PSV betaalt pijnlijke prijs en glijdt almaar verder af

PSV kon het niet opbrengen om tegen Sparta in een bekerduel het uiterste te geven en lag er met een 3-1 nederlaag enorm snel uit in het toernooi om de KNVB-beker. Via die weg is tegenwoordig een ticket voor de groepsfase van de Europa League te bemachtigen, al moet de 'dennenappel' dan nog wel even worden gewonnen. Hoe dan ook, PSV zakte tegen Sparta op alle fronten door de hoeven. Het werd daarna geen kampioen, en was dus aangewezen op de Europa League-voorrondes om internationaal nog potten te kunnen breken. Vitesse won de beker en plaatste zich wél voor de groepsfase en pakt de bijbehorende miljoenen.

Volledig scherm Aanvoerder Marco van Ginkel is enorm teleurgesteld. © Joep Leenen

Echec

Het echec tegen de Rotterdammers in het vorige najaar maakte min of meer voor het eerst aan alles en iedereen die PSV volgt duidelijk dat sprake was van een enorm probleem. PSV was en is onder Phillip Cocu te vaak niet in staat om zich voor de zogeheten 'kleine wedstrijden' op te laden. De honger ontbreekt, was later in het seizoen de verklaring van technisch manager Marcel Brands. Het was een procentenkwestie volgens de leiding, maar een 'net niet-seizoen' bleek uiteindelijk toch echt een 'helemaal niet-seizoen'. De wedstrijd tegen Sparta was misschien wel de slechtste van het vorige jaar, maar PSV bleek uitgerekend tegen op papier te pakken tegenstanders wel vaker veel problemen te hebben.

'Kleine potjes'

Ook het seizoen daarvoor, waarin PSV op de slotdag miraculeus kampioen werd, was er in die 'kleine potjes' soms al sprake van onbegrijpelijke slaapmomenten en misstappen. PSV kwam ermee weg en boekte zowel in 2015 als 2016 resultaten, met een indrukwekkend aantal punten. Vorig jaar bleek dat PSV het ook in de grote wedstrijden niet meer altijd kon opbrengen om tot de bodem te gaan, met als dieptepunt de eerste 20 minuten in De Kuip, waar het allerlaatste restje titelkans werd verspeeld.

Volledig scherm Luuk de Jong (rechts) is inmiddels geen basisspeler meer bij PSV. © Joep Leenen

Bedrijfsblind

Succes verbloemt veel, zo ook in de zomer van 2016. Het interne vertrouwen was na het 'wonder van Zwolle' immens. Wie deed PSV nog wat? De club raakte bedrijfsblind, ging navelstaren en negeerde de waarschuwingen van de buitenwacht. PSV verzuimde vorig jaar de aanval te versterken en voldoende door te selecteren en kreeg snel de rekening gepresenteerd. Voor dit seizoen dacht men het gemis van ervaren en geslepen krachten als Andrés Guardado en Héctor Moreno op te vangen met spelers die strepen op het pak missen. En dat opladen voor die kleine wedstrijden? Daar lijkt geen verbetering in op te treden, getuige nu weer het geschutter tegen Osijek. Cocu en zijn staf mogen zich dat (net als de spelersgroep, red. ) aanrekenen, hoewel de coach zelf vond dat PSV zich in Kroatië kranig had geweerd. Ja, kranig misschien wel. Maar dat was niet genoeg. Van PSV straalde met name de eerste 40 minuten veel te weinig af. Alleen in de slotfase van de helften stond er een ploeg die - veel te laat - echt voor de laatste centimeters en kansen wilde vechten. Er was geen overtuiging in de afronding, weinig creativiteit op het middenveld en PSV had nooit de uitstraling dat het de lastige klas in Osijek zou gaan klaren.

Crisis

PSV is sinds de zomer van 2016 langzaam van een doelpunten- en vertrouwenscrisis naar een voetballende crisis gegaan. En het einde lijkt nog niet in zicht. De fut was en is eruit in Eindhoven en ook in het nieuwe seizoen heeft PSV al onherstelbare schade opgelopen. De Europa League-zeperd tegen Osijek valt niet meer te repareren. De uitschakeling kost miljoenen, zet enorme druk op PSV en zorgt voor een bad vol twijfels. Ondertussen blijft de directie roepen dat de vertrouwensband tussen coach en spelers leidend is voor de beoordeling of een trainer kan blijven. Wat de buitenwacht van het spel of de resultaten vindt, acht men nauwelijks van belang, zo blijkt uit de verklaringen.

Volledig scherm Hirving Lozano kon in zijn eerste duel voor PSV geen potten breken. © Joep Leenen

Rijmen