Beelden vechtende hooligans van PSV en Vitesse duiken op

Waar het exact plaatsvond, is niet bekend. De vechtpartij speelt zich niet af rond een stadion en lijkt te zijn georganiseerd. Op de beelden is te zien hoe twee groepen mannen - PSV-hooligans in witte t-shirts, Vitesse-hooligans in het zwart - op elkaar af lopen en op elkaar in beginnen te trappen en slaan. De filmer moedigt mannen aan. In het begin en halverwege de video blijft het vooral bij schreeuwen en uitdagen. Tijdens de vechtpartijen vallen rake klappen. Er is te zien hoe meerdere personen een enkeling aanvallen en dat ook liggende hooligans trappen krijgen.