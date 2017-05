Brusselers baalt na 'net niet'-seizoen van PSV onder 19

,,Het is voor ons een net niet-seizoen geworden. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat we gewoon kampioen hadden kunnen en misschien ook moeten worden. Dat betekent dat we nog steeds dingen niet goed doen en daarmee kan de club aan de slag."

Brusselers was content met de manier waarop zijn ploeg begon en zag dat onder anderen Justin Lonwijk en Joël Piroe kansen krijgen. De 0-1 had er in moeten liggen, maar in plaats daarvan bleef het 0-0. ,,Onze trainer had in de rust gezegd dat de ploeg die als eerste zou score waarschijnlijk zou winnen", zei captain Armando Obispo. ,,Het is zo ontzettend balen dit. Die 3-0 is een uitslag die de krachtsverhoudingen niet weergeeft, maar het staat er wel."