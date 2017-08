Buitenlandse clubs trekken volop aan door PSV gekoesterde Zoet

De belangstelling van de Portugezen is al langer bekend en inmiddels hebben ook de Britten hun oog laten vallen op de PSV-keeper, die nog bij veel andere clubs op de radar staat. Ook Watford volgt de geboren Veendammer met interesse. Benfica hikt aan tegen de vraagprijs van PSV, maar zou hem voor ongeveer 4 a 5 miljoen euro wel willen inlijven en dat is voor nu onvoldoende voor de Eindhovenaren. De belangstelling van de Portugese topclub is latent en er blijft een kans dat Zoet voor 31 augustus naar Zuid-Europa verkast.

PSV noch het management van Zoet willen reageren. Duidelijk is dat PSV in deze fase van het seizoen de zeer gewaardeerde Zoet absoluut niet meer wil laten gaan en totaal niet zit te wachten op een transfer. De directie wil in principe pas praten als biedingen in ieder geval in de buurt van de tien miljoen euro komen. PSV ontkende vrijdag ook direct dat Crystal Palace al op de keeper geboden zou hebben.

👊🏼💪🏼 Een foto die is geplaatst door null (@) op 13 Jul 2017 om 3:54 PDT

,,Onzin", liet technisch manager Marcel Brands optekenen. Zoet zelf gaf eerder aan open te staan voor een volgende stap, maar zich te allen tijde volledig op PSV te zullen focussen. Wie hem op het trainingsveld bezig ziet, hoeft daar ook niet aan te twijfelen. Zoet oogt bijzonder gretig en is met afstand de meest aanwezige PSV'er op het veld. De keeper heeft ook geen trek om continu zijn verhaal bij de media te doen en gaf in juli al in het ED aan dat hij bij elke wedstrijd en training altijd loyaal zal zijn aan PSV. Desalniettemin zou hij deze zomer wel een nieuwe stap willen maken.

